Собянин отметил ответственность москвичей во время ограничений из-за COVID-19

Москва уверенно выходит из режима самоизоляции

Колоссального всплеска заболеваемости коронавирусом в ближайшее время не будет, поскольку начался естественный процесс иммунизации населения. Об этом заявил в четверг журналистам Сергей Собянин. По его словам, ограничения, введенные в городе, были вынужденным решением, которое позволило спасти десятки тысяч жизней. Причем сами решения мэр назвал высокотехнологичными с точки зрения мировой практики. Ни в одной стране мира не применялся такой комплекс мер, как электронные пропуска, распознавание лиц и социальный мониторинг.

Почти 70 тысяч лабораторных исследований в сутки. Именно столько сегодня проводят в Москве – это один из самых высоких показателей в мире. При этом количество выявленных инфицированных всё меньше. В интервью журналистам мэр Москвы Сергей Собянин заявил: колебания в статистике еще возможны, но серьезного всплеска заболеваемости быть уже не должно.

Сергей Собянин отметил: преодолеть эпидемию не удалось бы без ответственного поведения людей. Правда, с самого начала не все заболевшие и их родственники, а также приехавшие из-за границы, добросовестно соблюдали двухнедельный карантин. Именно поэтому в столице пришлось ввести систему "социальный мониторинг".

"Но, представьте, не было бы этого механизма. Это сотни тысяч людей, приехавших из-за границы, находящихся в группе риска, заболевших реально, все бы ходили по улицам, по знакомым, магазинам и т.д. Что было бы? Тот же Нью-Йорк и был бы. И тогда у нас не несколько тысяч умерших было бы, а несколько десятков тысяч умерших", - сказал Собянин.

Сейчас Москва уверенно выходит из режима самоизоляции – спокойно, разумно, без скачков, подчеркнул мэр. В течение двух месяцев в столице поэтапно отменяют ограничительные меры. 13 июля открылись вузы, школы и кружки, культурные центры, детские лагеря. Однако по-прежнему важно соблюдать безопасное расстояние и использовать средства защиты.

С сегодняшнего дня в Москве любой желающий бесплатно может пройти ПЦР-тест на коронавирус в городской поликлинике. При этом возможность сдать кровь на антитела тоже сохраняется. Больных все меньше - а значит, нагрузка снижается и на лаборатории, и на больницы. Все больше клиник, перепрофилированных под инфекционные, возвращаются к оказанию плановой помощи – но не все. Необходимо сохранить резервный фонд, отметил Сергей Собянин.

"Действительно классные больницы получились. Жалко их разбирать - но что поделать, будем потихоньку их разбирать, но пока значительная часть их будет сохраняться, пока мы не получим в массовом варианте вакцину, так чтобы у нас уже была совсем твердая уверенность, что все это не повторится", - сказал Собянин.

Накануне первые группы добровольцев выписали из Главного военного госпиталя имени Бурденко и Сеченовского университета. По словам специалистов, вакцина, разработанная в Национальном исследовательском центре имени Гамалеи, безопасна и хорошо переносится пациентами. Впереди – новые этапы исследований, однако, по мнению Сергея Собянина, ждать осталось недолго.

"Мы ведем консультации, чтобы начать уже постклинические испытания в Москве. Это означает, что, наверное, в ближайшее время Минздрав зарегистрирует после клинических испытаний эту вакцину, и можно переходить к производству ее – к опытному производству, затем промышленному производству, массовому производству", - отметил Собянин.

Несмотря на то, что эпидемиологические риски по-прежнему сохраняются, мэр выразил надежду: "второй волны" осенью удастся избежать.

Полина Кастрицкая, Илья Титов, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"