СКР раскрыл подробности дела Фургала

Он арестован до 9 сентября

Мосгорсуд в четверг признал законным арест губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Защите отказано в изменении меры пресечения. В Следственном комитете заявили о неопровержимости доказательств причастности обвиняемого к убийствам в качестве непосредственного заказчика. Бесспорно и то, что решения об устранении предпринимателей Фургал и его соучастники принимали для продвижения собственных коммерческих интересов.

Апелляционная жалоба адвокатов Сергея Фургала не была удовлетворена, хабаровский губернатор останется под арестом до 9 сентября. В заседании Фургал принимал участие по видеосвязи - сейчас он находится в Лефортовском СИЗО. Решение суда можно понять. Никогда в современной России главу региона не обвиняли в организации убийств.

Наталья Сандалова показывает фотографию своего сына. В начале нулевых в их поселке Лермонтовское в 160 километрах от Хабаровска многие зарабатывали сбором металлолома. Сдавал его и Роман, а пункт приёма принадлежал Сергею Фургалу. Якобы в последний раз молодому человеку за металл не заплатили, и он вывез своё обратно. За это и проучили.

Романа застрелили из ружья 12 калибра в спину вот на этой дороге, он бежал от преследователей. В убийстве признался Владимир Журавлёв, водитель Сергея Фургала. Фамилия ещё тогда будущего губернатора тоже фигурирует в уголовном деле среди подозреваемых. Проходил обыск и в его доме были обнаружены 110 патронов к карабину "Сайга" именно 12 калибра и тоже с наполнением дробью, это установила баллистическая экспертиза. Но в итоге наказание понес лишь исполнитель убийства, якобы сделавший это по неосторожности. В середине нулевых произошли ещё два жестоких убийства - предпринимателей Олега Булатова и Евгения Зори. Считается, что они имели бизнес-разногласия с Фургалом, а Зоря судился с ним за право собственности на производственный комплекс. Подробности того спора описаны ещё в 2004-м году.

Сегодня в Следственном комитете заявили - доказательства собраны. Там считают Фургала непосредственным заказчиком нескольких убийств.

Губернатором Сергей Фургал стал в сентябре 2018-го, а до этого финансовый капитал сделал на экспорте леса и металлолома за границу. Сфера на Дальнем Востоке прибыльная и в нулевых, очевидно, интересная для криминальных кругов. В СМИ попали фото: за общим столом отдыхают Фургал и Александр Карепов, в СКР утверждают, что он в нулевые был тесно связан с так называемыми "тимофеевскими". Когда хабаровский губернатор узнал, что старыми уголовными делами начали заниматься московские следователи, он якобы предложил Карепову временно уехать за границу. Другие, менее осведомлённые свидетели, были просто запуганы и не шли на контакт со следствием. Журналисты нашли ещё одного предпринимателя Александра Смольского, который выжил после покушения. Ему в гараж бросили две гранаты.

По словам следователя, на заседании суда нескольким участникам уголовного дела поступали угрозы. В том числе поэтому Сергея Фургала заключили под стражу.

Считается, что показания против губернатора дал Николай Мистрюков. Близкий друг и бизнес-партнёр Фургала был задержан в 2019-м. Вместе они добились успеха, начиная с компании МИФ, названной по фамилиям Мистрюкова и Фургала. Статьи, по которым обвиняется глава Хабаровского края, тяжкие - наказание по ним до пожизненного лишения свободы. В СКР заявили, что вопрос о применении сроков давности решит суд.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр".

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