Собянин: всплеска коронавируса в Москве не ожидается

Число зараженных стабильно снижается

Москвичи получили естественную иммунную защиту от коронавируса. Серьезного всплеска заражений COVID-19 в столице в ближайшее время не ожидается, уверен мэр Москвы Сергей Собянин.

"Хотя, конечно, могут быть колебания - чуть меньше, чуть больше, но глобально я верю, что ничего происходить плохого не будет уже... Это связано с тем, что при прохождении эпидемии в таких масштабах и без вакцины, без прививок есть только один рецепт остановки такого рода агрессивной инфекции - естественная иммунизация популяции", - сказал Собянин в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

Мэр столицы напомнил, что в Москве проведено ИФА-тестирование. По его результатам антитела к коронавирусу обнаружены примерно у 20% жителей мегаполиса. По словам Собянина, играет роль и клеточный фактор. Есть версия, что уже около 60% москвичей имеют специфическую реакцию, - их организм уже знает, что такое коронавирус и может ему противостоять.

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