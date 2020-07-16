В России с 1 августа повысятся цены на газ для населения

Ранее повышение планировалось с 1 июля

Россиянам придется больше платить за газ. Цены будут проиндексированы с 1 августа. Ранее повышение планировалось с 1 июля.

"Утвердить с 1 августа 2020 года оптовые цены на газ, добываемый ПАО "Газпром" и его аффилированными лицами, предназначенный для последующей реализации населению, в соответствии с приложением к настоящему приказу", - говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы.

ФАС заявила в начале апреля, что оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, повысятся на 3% с 1 июля. Стоимость газа для других категорий потребителей предлагалось повысить на 2,99%.

Позже ФАС пересмотрела даты индексации цен в связи с непростой экономической ситуацией, сложившейся из-за пандемии коронавируса. Сроки передвинули на месяц – на 1 августа, передает ТАСС.

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