Баку и Ереван заявили о готовности к ракетным ударам

В качестве целей называются Мингячевирское водохранилище и Мецаморская АЭС

Баку и Ереван пригрозили друг другу ракетными ударами по стратегическим объектам. Азербайджан выбрал целью Мецаморскую АЭС, Армения - Мингячевирское водохранилище.

Ситуация в приграничных районах двух государств обострилась 12 июля. В Баку заявили о попытке Еревана атаковать позиции азербайджанской армии с использованием артиллерии. В свою очередь, в Ереване причиной обострения назвали попытки прорыва с азербайджанской стороны.

Стороны 16 июля в очередной раз обменялись резкими заявлениями. Армения напомнила Азербайджану о его "ахиллесовой пяте" - Мингячевирском водохранилище с миллиардами кубометров воды, которая, в случае разрушения плотины, затопит огромную территорию республики. В ответ Еревану указали на близость к армянской столице Мецаморской АЭС, по которой может быть нанесен удар высокоточными ракетами.

В Армении заявление Минобороны Азербайджана о возможном ракетном ударе назвали преступлением. И заявили, что армянские официальные представители никогда не говорили о возможности атаковать азербайджанскую гражданскую инфраструктуру, передает ТАСС.

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