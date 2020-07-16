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Помпео назвал Россию главным нарушителем прав человека

21:57
  • четверг
  • 16 июля 2020

В списке также Китай, Венесуэла и Иран

Майк Помпео огласил список основных нарушителей прав человека в мире. В перечне госсекретаря США первые места заняли Россия, Китай, Венесуэла и Иран. Глава госдепа заявил, что  "великий и благородный проект XX века по защите прав человека переживает кризис".
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"Авторитарные режимы совершают вопиющие нарушения прав человека каждый день во всем мире. В Никарагуа, Венесуэле, Зимбабве, Иране, России, Бирме, Китае, Северной Корее. Это очень длинный список", - заявил Помпео.

Ранее глава госдепа обещал американцам, что США в своей внешней политике будут активнее добиваться защиты прав человека за рубежом. Помпео считает, что международные институты не выполняют этой роли. В числе провинившихся госсекретарь назвал Совет ООН по правам человека и Международный уголовный суд, сообщает ТАСС.

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