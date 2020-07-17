В деле об убийстве Николая II и его семьи появились новые детали

СКР приблизился к разгадке обстоятельств смерти царской семьи

СКР продолжает проводить эксперименты с целью восстановления полной картины событий, произошедших в ночь с 16 на 17 июля 1918 года, когда были расстреляны император Николай II и его семья.

Так, следователи подтвердили, что останки, найденные в 1979 году, принадлежат Николаю II, его семье и ближнему окружению, а останки, найденные в 2007 году в Поросенковом логу, принадлежат детям Николая II — цесаревичу Алексею и княжне Марии.

Кроме того, опровергнута версия об уничтожении тел серной кислотой и огнем, рассказала газете "Известия" старший следователь по особо важным делам при председателе СК России Марина Молодцова.

Другой следственный эксперимент помог опровергнуть доводы ряда исследователей о том, что в комнате Ипатьевского дома, не поместились бы 11 убитых и участники расстрела.

Николай II, его жена Александра Федоровна, дочери Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия, сын Алексей и члены царской свиты (лейб-медик Боткин, лейб-повар Харитонов, комнатная девушка Демидова и камердинер Трупп) были расстреляны в 1918 году в Екатеринбурге.

В 2000 году РПЦ причислила царскую семью к лику святых. Останки захоронили в усыпальнице Петропавловского собора, но церковь не признала их подлинными из-за нехватки доказательств. В 2015 году расследование дела о гибели Романовых возобновилось.

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