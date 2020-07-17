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Выдвижение Канье Уэста на выборах США назвали тактикой Трампа

08:46
  • пятница
  • 17 июля 2020

Рэп в Белом доме не зазвучит, заявил эксперт

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили выдвижение рэпера Канье Уэста в качестве кандидата на выборах президента США.

На что может рассчитывать Канье Уэст и те, кто поддерживает его? Как скажется на ходе выборов межрасовая напряжённость? На вопросы ведущего Алексея Фролова ответила советник главы международного информагентства "Россия сегодня" Вероника Крашенинникова.

"Рэп в Белом доме не зазвучит. Нет никаких шансов. Канье Уэст – это тактический шаг для команды Дональда Трампа, чтобы увести голоса чернокожего населения у Байдена", - объяснила эксперт.

Полный комментарий смотрите в видео.

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