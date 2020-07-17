Глава МЧС назвал причину лесных пожаров в Сибири

Пожары возникают там, где ведется рубка леса, заявил Евгений Зиничев

Более 100 очагов пожаров потушено в России за сутки, сообщает Авиалесоохрана. Самая сложная ситуация сейчас в Ханты-Мансийском автономном округе. Там огонь охватил площадь почти в 14 тысяч гектаров.

Многие возгорания возникли в местах вырубки леса, сообщил глава МЧС Евгений Зиничев. Он прибыл в регион накануне, чтобы координировать действия по борьбе с огнём. В ходе совещания одной из главных причин пожаров министр назвал человеческий фактор.

"Пожары в основном возникают на арендованных лесных участках и в зоне экономической деятельности человека. Это мы наблюдаем на территориях в Сибири: Иркутской области и Красноярском крае. Мы видим, что пожары возникают там, где ведется рубка леса, так называемые зеркальные рубки, но это разговоры, здесь должны работать правоохранительные органы в том числе и наш пожарный надзор", - заявил глава МЧС Евгений Зиничев.

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