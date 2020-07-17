Названы темы первого после начала пандемии саммита ЕС

Лидеры Европы решат судьбу 750 миллиардов евро

В Брюсселе открывается первый после начала пандемии коронавируса очный саммит глав европейских государств. На двухдневной встрече 27 лидеров будут обсуждать план восстановления экономики ЕС, которая понесла серьёзные потери из-за COVID-19.

А точнее - спорить о том, как распорядиться суммой в 750 миллиардов евро из специального фонда. Пойдёт речь и о семилетнем бюджетном плане Евросоюза. Высокие гости начали прибывать в столицу Бельгии уже в четверг, а некоторые даже успели провести переговоры, отмечает "ТВ Центр".

Так, президент Франции Эммануэль Макрон встретился с итальянским премьером Джузеппе Конте. Саммит проходит в условиях жёстких санитарных ограничений. Все должны быть в защитных масках, соблюдать безопасное расстояние и обходиться без рукопожатий. Также сокращён обслуживающий персонал и количество журналистов, их практически не будет, за исключением нескольких фотографов и телеоператора.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"