Это рис, мука, сахар и сгущенка

Около 4 тонн продуктов доставили российские военные в сирийские провинции Алеппо и Эль-Хасека. В наборах: рис, мука, сахар, сгущенное молоко и чай.

Администрация заранее составила списки особо нуждающихся. В основном, это беженцы, которые вернулись в свои родные посёлки, и пока не могут найти работу, чтобы обеспечить большие семьи.

Российский Центр по примирению враждующих сторон провёл в Арабской республике две тысячи четыреста гуманитарных акций, местным жителям передали более 4 тысяч тонн продуктов, воды и предметов первой необходимости.



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