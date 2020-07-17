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Российские военные передали 4 тонны продуктов нуждающимся сирийцам

08:41
  • пятница
  • 17 июля 2020

Это рис, мука, сахар и сгущенка

Около 4 тонн продуктов доставили российские военные в сирийские провинции Алеппо и  Эль-Хасека. В наборах: рис, мука, сахар,  сгущенное молоко и чай.

Администрация заранее составила списки особо нуждающихся. В основном, это беженцы, которые вернулись  в свои родные посёлки,  и пока не могут найти работу, чтобы обеспечить большие семьи.

Российский Центр по примирению враждующих сторон  провёл в Арабской республике две тысячи четыреста  гуманитарных акций, местным жителям передали  более 4 тысяч тонн продуктов, воды и  предметов первой необходимости.
 

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