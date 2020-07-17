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Ученый заявил, что недисциплинированность спасет россиян от второй волны COVID-19

08:35
  • пятница
  • 17 июля 2020

Но будет наблюдаться длинный "хвост" пандемии

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян предположил, что россияне избегут второй волны коронавируса из-за своей недисциплинированности.
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По словам Тавадяна, в России менее 80% людей соблюдали карантин. Из-за этого в стране не удалось полностью остановить распространение заболевания. "С одной стороны, благодаря такой недисциплинированности будет наблюдаться длинный "хвост" пандемии, число заражений будет значительным, но с другой стороны, не приходится ожидать второй волны", - цитирует эксперта РИА Новости.

Число заболевших будет сохраняться примерно на одном и том же уровне до тех пор, пока 70% россиян не переболеют COVID-19 и пока не выработается коллективный иммунитет. Либо, как отметил Тавадян, распространение вируса остановится после появления вакцины, что, скорее всего, произойдет на ранее следующего года. 

Агаси Тавадян сказал, что вторая волна коронавируса грозит странам, где принимали жесткие меры ограничений в связи с пандемией. Число заболевших там вырастет после отмены режима изоляции, считает эксперт.

"Судя по динамике заражений, в России ожидаемой критической массы заболевших, а значит, коллективного иммунитета, до сентября точно не будет. Скорее всего, сохранится нынешний темп заболеваемости, при котором система здравоохранения справляется с нагрузкой", - заключил Агаси Тавадян.

По последним данным, свыше 13 миллионов человек по всему миру заразились коронавирусом, более 592 тысяч скончались.

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