Депутат МГД Игорь Бускин рассказал о преображении парка Северного речного вокзала

Пляж Северного речного вокзала сможет принять одновременно до 200 человек

Реконструкция парка Северного речного вокзала Москвы на Ленинградском проспекте близится к завершению. В скором времени это будет не только современный транспортный узел и зеленая зона, но и один из лучших в средней полосе России пляжных комплексов. Об этом сообщил член комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Игорь Бускин.

"В южной части набережной на площади почти в 4 тыс. кв. м появятся три подогреваемых бассейна разного размера. Температура воды в них будет поддерживаться на уровне 27 градусов выше нуля. Вокруг строят дощатый настил, который оптимален для пляжного отдыха в солнечные дни. Авторы проекта планируют, что парк Северного речного вокзала будет посещаемым местом: пляжная зона может одновременно принять до 200 человек, а рядом появится и кафе на 130 гостей", - сказал Бускин агентству "Москва".

По его словам, жители окрестных районов, которые привыкли к этому парку, с нетерпением ждут окончания ремонтных работ. Отдых у воды - это одна из главных тем оформления Северного речного вокзала и парка при нем в далеких 1930 годах, напомнил депутат.

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