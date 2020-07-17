В России стало вдвое больше некачественных товаров для детей

Речь идет в основном об обуви, одежде и игрушках

Роспотребнадзор сообщил, что за последние семь лет объем детской продукции, которая не соответствует требованиям технических регламентов, вырос примерно вдвое. Если в 2013 году доля некачественных товаров из этой категории составляла 5,2%, то в прошлом году - уже 10,3%. 40% проверенных товаров были произведены за границей.

Больше всего нарушений допустили производители детской обуви, одежды, а также продукции из текстиля и кожи. У товаров не было бирок и других признаков идентификации. Некоторые вещи не соответствовали физико-механическим и санитарно-гигиеническим требованиям.

С игрушками дела обстоят несколько иначе. Число плохих товаров из этого сегмента увеличилось не так заметно. Доля некачественных игрушек в прошлом году составила 7,3%, а семь лет назад - 6,8%.

В Роспотребнадзоре не уточнили, с чем связан рост объема некачественной детской продукции.

"С 1 июля в России стала обязательной маркировка обуви, кроме того, уже проводится добровольный эксперимент по идентификации некоторых товаров легкой промышленности. Мы рассчитываем, что ее введение резко сократит оборот небезопасной продукции для детей", - сказали "Известиям" в службе.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"