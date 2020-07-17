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Школьницу отправили в тюрьму за невыполненную домашнюю работу

09:06
  • пятница
  • 17 июля 2020

Все очень серьезно

В США школьницу-афроамериканку отправили в тюрьму для несовершеннолетних за то, что она не делала домашние задания и нарушила условия испытательного срока.

Как стало известно, в 2019 году подростка обвинили в нападении и краже, после чего девушку оставили на свободе на испытательном сроке. Но в мае 2020 года в период пандемии и всеобщего карантина судья отправила ее в комплекс для несовершеннолетних нарушителей, посчитав, что невыполнение домашнего задания является нарушением условий.

Теперь исполнительная и законодательная власти штата Мичиган борются за освобождение девушки. Отмечается, что школьница страдает синдромом дефицита внимания и ей особенно трудно даются онлайн-занятия, пишет Detroit Metro Times.

Конгрессмены намерены убедиться, не связано ли дело школьницы с "перекосами в правоохранительной системы, с которыми приходится иметь дело этническим меньшинствам". Очередное заседание запланировано на сентябрь.

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