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Москва представлена сразу в трех номинациях премии World Travel Awards

09:01
  • пятница
  • 17 июля 2020

Ранее голосование приостанавливалось из-за пандемии

Возобновилось голосование за получение премии World Travel Awards 2020. Оно было приостановлено в связи с угрозой распространения COVID-19.

В этом году на региональном этапе Москва представлена в трех номинациях: "Лучшее туристское направление в Европе. Город", "Лучшее направление фестивального и событийного туризма в Европе" и "Лучшее туристское направление для изучения культурного наследия в Европе". Об этом сообщила вице-мэр Наталья Сергунина. Кроме того, в номинации "Лучшая государственная городская туристская организация в Европе" выступает Комитет по туризму Москвы.

"Наш город привлекает путешественников своей насыщенной культурной жизнью, событийными проектами, уникальной архитектурой и парковыми ансамблями. В прошлом году около 60% туристов из дальнего зарубежья приезжали в Москву именно с культурно-познавательными целями", - сказала Сергунина.

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