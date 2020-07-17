ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве собрали более тонны плазмы для лечения COVID-19

09:17
  • пятница
  • 17 июля 2020

Вероятность выздоровления тяжелых больных, которые получают плазму, увеличивается на 19%

В Москве заготовили более тонны плазмы с антителами, донорами которой стали 1788 переболевших горожан. Об этом заявила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По словам заммэра, почти 500 из 760 пациентов, кому сделали переливание, успешно побороли заболевание и выписались из больниц.

Согласно предварительным результатам исследования, после переливания донорской плазмы шанс оказаться на ИВЛ в реанимации у среднетяжелых пациентов снижается на 63%, а вероятность выздоровления тяжелых больных, которые получают плазму, увеличивается на 19%.

В свою очередь главный внештатный специалист-трансфузиолог департамента здравоохранения Москвы Андрей Буланов подчеркнул, что такой метод лечения коронавирусной инфекции показал свою эффективность.

"Метод будет применяться до появления вакцины, что может занять месяцы — поэтому важно, чтобы у нас был достаточный запас плазмы реконвалесцентов. Кроме того, плазма может применяться для создания препарата иммуноглобулина, поэтому у нас появляется новая задача, справиться с которой нам также могут помочь только доноры", - подчеркнул Буланов (цитата по "Интерфаксу").

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Доноры
Доноры
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.