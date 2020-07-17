В Москве собрали более тонны плазмы для лечения COVID-19

Вероятность выздоровления тяжелых больных, которые получают плазму, увеличивается на 19%

В Москве заготовили более тонны плазмы с антителами, донорами которой стали 1788 переболевших горожан. Об этом заявила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По словам заммэра, почти 500 из 760 пациентов, кому сделали переливание, успешно побороли заболевание и выписались из больниц.

Согласно предварительным результатам исследования, после переливания донорской плазмы шанс оказаться на ИВЛ в реанимации у среднетяжелых пациентов снижается на 63%, а вероятность выздоровления тяжелых больных, которые получают плазму, увеличивается на 19%.

В свою очередь главный внештатный специалист-трансфузиолог департамента здравоохранения Москвы Андрей Буланов подчеркнул, что такой метод лечения коронавирусной инфекции показал свою эффективность.

"Метод будет применяться до появления вакцины, что может занять месяцы — поэтому важно, чтобы у нас был достаточный запас плазмы реконвалесцентов. Кроме того, плазма может применяться для создания препарата иммуноглобулина, поэтому у нас появляется новая задача, справиться с которой нам также могут помочь только доноры", - подчеркнул Буланов (цитата по "Интерфаксу").

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