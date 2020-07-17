Еще четыре московские больницы вернулись к обычной работе

Всего их уже 20

Еще четыре московские больницы возобновили прием плановых пациентов на этой неделе. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова. Таким образом, к обычному режиму работы вернулись уже 20 городских клиник.

"На этой неделе к стандартному режиму работы вернулись еще четыре стационара - больница имени В. В. Виноградова, Вороновская больница, филиал Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии - "Клиника имени В. Г. Короленко" на Косинской улице, а также филиал №3 Московского научно- практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины на 2-й Вольской улице", - перечислила Ракова.

Плановая помощь в клиниках доступна по всем медицинским профилям. Все медработники прошли тестирование на коронавирусную инфекцию и будут сдавать анализы на COVID-19 еженедельно.

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