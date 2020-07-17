ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Еще четыре московские больницы вернулись к обычной работе

09:16
  • пятница
  • 17 июля 2020

Всего их уже 20

Еще четыре московские больницы возобновили прием плановых пациентов на этой неделе. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова. Таким образом, к обычному режиму работы вернулись уже 20 городских клиник.

"На этой неделе к стандартному режиму работы вернулись еще четыре стационара - больница имени В. В. Виноградова, Вороновская больница, филиал Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии - "Клиника имени В. Г. Короленко" на Косинской улице, а также филиал №3 Московского научно- практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины на 2-й Вольской улице", - перечислила Ракова.

Плановая помощь в клиниках доступна по всем медицинским профилям. Все медработники прошли тестирование на коронавирусную инфекцию и будут сдавать анализы на COVID-19 еженедельно.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Санитарка в больнице имени Виноградова
Санитарка в больнице имени Виноградова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.