Результаты ЕГЭ по химии требуют отменить из-за сложности заданий

В ужасе и школьники, и учителя

В интернете появилась петиция с жалобами на необоснованную сложность заданий ЕГЭ по химии.

16 июля российские школьники сдавали экзамен по предмету. Многие отметили, что ученики весь год готовились к химии по вариантам ФИПИ, а на экзамене им попались совсем другие задания. В связи с этим родители, школьники и учителя потребовали признать недействительными результаты по химии.

"Работы не соответствовали уровню заданий с ФИПИ, демоверсий и досрочных вариантов <…> На сегодняшнем экзамене ученики рыдали, кого-то забрали медицинские работники! Столько сил, нервов, денег ушло на подготовку!", - говорится в сообщении петиции.

Также стало известно, что учительница химии из Красноярска сдала ЕГЭ вместе со своими учениками и осталась в ужасе от заданий.

Сообщается, что женщина заранее оформила все необходимые документы и пошла сдавать экзамен в качестве эксперимента, пишет региональный портал NGS24.RU. Полученный опыт учитель планирует использовать в подготовке своих учеников к ЕГЭ.

"Бедные дети! Есть задания, которые я вообще впервые видела. Я по логике вещей что-то написала, но не знаю, насколько это правильно! Первую часть написала неплохо, но вторая часть - очень подковыристая, много подводных камней", - поделилась педагог.

Она также рассказала, что отведенного времени – 3,5 часа – едва хватило на выполнение всех заданий. При этом педагог отметила, что не хочет, чтобы ее словами о "бедных детях" пользовались как козырем те, кто не готовится к экзаменам, а низкий результат оправдывает сложностью заданий.

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