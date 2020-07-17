18% россиян охладели к своим супругам на карантине

COVID стал испытанием для семейных отношений
18% россиян признались, что во время самоизоляции у них испортились отношения с супругом. 6% опрошенных, наоборот, смогли укрепить свой брак.
13% респондентов на карантине сблизились с детьми, а 10% рассказали об обратном. 19% заметили улучшения в отношениях с родителями, а 5% - ухудшение.
76% опрошенных сказали, что карантин никак не повлиял на их отношения с супругом и родителями.
Как пишет RT, этот опрос провел Аналитический центр НАФИ. В нем приняли участие 500 респондентов старше 18 лет.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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