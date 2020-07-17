В Иркутской области произошла утечка топлива в озеро Байкал

Начата проверка

В Иркутской области произошла утечка нефтепродуктов с частного катера в озеро Байкал.

ЧП случилось неподалеку от острова Ольхон 16 июня. Пришвартованное к причалу в поселке Хужир частное судно сильно накренилось из-за разыгравшегося шторма, в результате чего топливо попало в озеро.

Владелец судна утверждает, что в воду попало не более 100 литров нефтепродуктов, но правоохранительные органы, исходя из размера пятна, предполагают, что больше. Природоохранная прокуратура организовала проверку.

Специалисты отобрали пробы воды, ущерб устанавливается. Идут работы по локализации нефтяного пятна, пишет "Интерфакс".

Озеро Байкал внесено в список всемирного наследия ЮНЕСКО, является самым глубоким озером в мире и крупнейшим резервуаром пресной воды.

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