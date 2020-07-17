За сутки в России выявлено 6406 новых заболевших коронавирусом

Скончались 186 человек

В России за минувшие сутки выявили еще 6406 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 759203.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве - 575. В Подмосковье заболели еще 166 человек.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, за последние сутки скончались 186 пациентов с коронавирусом. Из них 13 — в Москве. С начала эпидемии в России умерли 12123 человека.

Вылечились от коронавируса 7681 человек, в том числе в Москве - 682. Общее число выздоровевших достигло 539373 .

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