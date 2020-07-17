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Пентагон подтвердил испытания "супер-пупер-ракеты" Трампа

10:14
  • пятница
  • 17 июля 2020

Скорость новой гиперзвуковой ракеты превышает скорость звука в 17 раз

Пентагон подтвердил заявления Дональда Трампа о создании "супер-пупер-ракеты". Испытания прошли в марте этого года, сообщил CNN со ссылкой на источник в военном ведомстве.

По данным собеседника телеканала, в ходе испытаний скорость новой гиперзвуковой ракеты превысила скорость звука в 17 раз. Источник пояснил, что для Трампа проводятся брифинги по программе создания гиперзвукового оружия.

В рамках программы создания гиперзвукового оружия США разрабатывают планирующий блок, а также крылатую гиперзвуковую ракету. Она способна развивать скорость в 10 раз превышающую скорость крылатых ракет Tomahawk. Испытания этой крылатой ракеты состоятся в этом году, сообщает СNN.

О создании гиперзвуковой ракеты Дональд Трамп заявил в середине мая. По словам президента США, она — "супер-пупер".

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