"Облили грязью": мама рассказала об отдыхе Карпович с Прилучным

О свадьбе звезд пока говорить рано

Актеры Мирослава Карпович и Павел Прилучный продолжают делать вид, будто им безразлична шумиха вокруг их романа. Комментировать свои отношения они наотрез отказываются. Подыгрывая дочери, мама Карпович заявила, что актриса еще не представила ей Прилучного в качестве своего избранника.

"Я ни с кем не знакомлюсь до тех пор, пока человек не будет официальным мужем моей дочери. Дочь не говорила, что они вместе. То, что люди проводят время вдвоем, еще ничего не значит. Мирослава и Павел просто отдыхали в одной компании", - сказала Лариса Карпович starhit.ru.

По ее словам, Мирославу завалили агрессивными сообщениями, обвиняя в разрушении семьи Прилучного и Муцениеце, но она держится с достоинством. Свидетельством тому служит ее последний пост в Instagram, где актриса высмеивает хейтеров, перечисляя дурацкие оскорбления в свой адрес.

"Мирославу облили грязью! Не знаю, с чьей подачи идет негатив, но это сплошная ложь", - подчеркнула мама Карпович.

В июне Павел Прилучный развелся с Агатой Муцениеце. Вскоре СМИ опубликовали фото Прилучного с Карпович. Затем стало известно, что звезда сериала "Папины дочки" отправилась со своим новым возлюбленным и его детьми в Крым, причем без разрешения Муцениеце. По слухам, Карпович уже переехала в особняк Прилучного.

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