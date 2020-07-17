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Опытом России по борьбе с COVID-19 заинтересовались за рубежом

10:07
  • пятница
  • 17 июля 2020

Об этом сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко

Многие страны заинтересованы перенять опыт России в борьбе с коронавирусом из-за низкой смертности.
Ученый заявил, что недисциплинированность спасет россиян от второй волны COVID-19

Как заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, Россия еженедельно контактирует с минздравами двух-трех стран в обмене опытом.

По его словам, действующие в стране мультидисциплинарные и мультирегиональные команды позволяют за очень короткое время максимально эффективно выстроить систему помощи.

Он отметил, что именно за счет подобной системы Россия имеет один из самых низких показателей смертности в мире. "Поэтому нашим опытом сегодня интересуются многие страны", — сказал Мурашко (цитата по РИА Новости).

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что летальность от коронавируса в России значительно ниже, чем в других странах — 2,3%. По ее словам, Россия смогла замедлить темпы распространения коронавируса.

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