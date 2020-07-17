СК исключил одну из версий уничтожения тел царской семьи

Следователи ведут активную работу, чтобы выяснить всю правду о тех событиях

Православные верующие вспоминают события 17 июля 1918 года, когда были убиты последний российский император Николай II и члены его семьи. Около 10 тысяч человек приняли участие в крестном ходе в Екатеринбурге. В Храме-на-Крови состоялась божественная литургия. Обстоятельства гибели царской семьи до сих пор окутаны тайной. Следователи ведут активную работу, чтобы выяснить всю правду о тех событиях.

Семья последнего российского императора и его приближенные были расстреляны большевиками сто два года назад. Вместе с государем приняли смерть врач Евгений Боткин и прислуга. Тела, из дома Ипатьева, где произошла казнь, вывезли в Ганину яму. О том, что было дальше, историки и криминалисты спорят до сих пор. По одной из гипотез, останки расчленили и сожгли. Следственный комитет, который проводит расследование вот уже пять лет, изучает все версии. Проведены десятки экспертиз. Первое, что удалось доказать - останки, вопреки домыслам, действительно принадлежат императорской семье и приближенным.

"Наряду с историко-архивными, судебно-медицинскими молекулярно-генетическими, трасологическими экспертизами, проводятся разные следственные эксперименты. Один из таких экспериментов, проведенный в аналогичной "расстрельной" комнате в подвале Ипатьевского дома, опроверг звучавшие доводы, что в таком маленьком помещении не могли разместиться одиннадцать потерпевших и участники расстрела. Другой следственный эксперимент исключил версию о том, что тела убитых уничтожили с использованием серной кислоты и огня", - заявила Светлана Петренко, руководитель управления взаимодействия со СМИ СК России.

Объём проведенных экспертиз - колоссальный. Например, изучив фрагмент искусственной челюсти, который хранится в музее при Свято-Троицком монастыре, криминалисты создали ее полную 3D-модель. И сегодня есть все основания считать, что этот съёмный протез принадлежал лейбмедику государя Евгению Боткину. Шаг за шагом, следователи восстанавливают один эпизод за другим. Изучают все - от образцов почвы, которые нашли в Ганиной яме, на останках до рукописей. Еще предстоит выяснить, кто на клочке обоев в расстрельной комнате, написал строки из "Вальтараса" - известного стихотворения Гейне.

"Был собран и проанализирован огромный масштаб документов, это более двух тысяч документов, из 15 различных архивов не только российских, но и зарубежных, и этот документальный комплекс по сути дела был в таком объёме собран впервые. Было буквально пошагово, по часам реконструирована вся история. Я думаю, что в конечном итоге вся эта история станет достоянием общественности после завершения всех экспертиз", - сказал завкафедрой РГГУ Евгений Пчелов.

Расследование, которое должно поставить точки над всеми спорными вопросами, работа коллективная. Следственный комитет пригласил и опирается на мнения десятка ученых - историков, архивистов, генетиков и врачей.

Принявшую мученическую смерть царскую семью Русская православная церковь поминает литургией. Служба идет три часа. Вокруг храма, который возведен на месте расстрела, собираются более 10 тысяч верующих. Двадцать лет назад царскую семью канонизировали. С хоругвями и иконами в руках, люди отравляются в крестный ход. От храма - до Ганиной ямы.

Тайну гибели государя и его наследников история хранила долгие годы. В 1998 останки торжественно предали земле в Санкт-Петербурге.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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