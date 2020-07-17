"На ножах": что ждать от очного саммита лидеров Евросоюза

Саммит открывается на фоне разногласий по денежному вопросу

Первый с начала пандемии очный саммит ЕС открывается в Брюсселе. Европейские лидеры не встречались четыре с лишним месяца. В повестке - вопросы, вызывающие много споров и противоречий. Главный - финансовый: о восстановлении экономики после коронавируса и семилетнем бюджете. Речь также зайдёт об отношениях с Турцией и Россией.

Стратегия по выходу из спровоцированного коронавирусом кризиса, которую сегодня обсуждают в Брюсселе, для Единой Европы может оказаться задачкой посложнее "Брекзита" или даже миграционного кризиса. Перед началом этого саммита глава Еврокомиссии признал: для Европы эпидемия стала самым масштабным испытанием со времен Второй мировой. И от того, какое решение примут лидеры, напрямую будет зависеть судьба Евросоюза на ближайшие десятилетия.

Решение будут искать - лицом к лицу. Саммит впервые за последние месяцы проходит в очном формате. Хотя и без присутствия журналистов. Внутри - только персонал в масках. Все по принятым теперь нормам социального дистанцирования.

Но вот удастся ли лидерам ЕС сократить политическую дистанцию друг с другом. Период пандемии и с этой точки зрения стал для Единой Европы весьма болезненным. Соседи заперли границы на замок. Ругались из-за поставок масок, не пропускали гуманитарные грузы. И никак не могли договориться: кто кому должен помогать в борьбе с эпидемией.

В итоге стратегию по реабилитации экономики главы 27 стран согласовали только в мае. Единый фонд суммой в 750 миллиардов. Из которых 500 выдадут пострадавшим странам в виде субсидий. Еще 250 — в виде долгосрочных кредитов.

Теперь лидеры должны окончательно утвердить такое распределение. Вот только нравится оно далеко не всем. Дания, Швеция, Австрия и Нидерланды, которых теперь именуют Бережливой Четверкой, уже заявили, что предпочли бы одолжить, а не безвозмездно отдать эти деньги. Испанию и Италию - а они главные пострадавшие от вируса - такое поведение возмущает. Настолько, что итальянский премьер Джузеппе Конте даже пошутил: уже точит перед саммитом ножи.

"На ножах" партнеры и в главном вопросе: а где брать эти 750 миллиардов? По предложению Еврокомиссии - платить должны все и вскладчину. Для этого в странах ЕС будет введен целый пакет новых налогов. И пойдут они прямиком в Брюссель, который к тому же требует увеличить взносы в общий европейский бюджет. И это на фоне масштабной экономической рецессии.

Технократы из Евроинститутов - уже пишут СМИ - таким образом стремятся восстановить свой статус-кво. И вернуть контроль по управлению Единой Европой, где все последние месяцы каждый был сам за себя. Вот только смогут ли?

Пока разногласия между странами по денежному вопросу кажутся настолько непреодолимыми, что в Евросовете даже предложили поступиться так пестуемым Брюсселем принципом европейского единства. А именно отказаться от классической для Евросаммитов схемы принятия решений: когда нужно согласие всех 27 глав государств ЕС. И проголосовать “за” простым большинством. Если такое, конечно, вообще наберется.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко, европейское бюро "ТВ Центра".

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