В Крыму начался сбор персиков

Только в Севастополе планируют собрать до 260 тонн

Десятки сортов на сотнях гектаров. В Крыму приступили к сбору урожая персиков. Все плоды проходят тщательный отбор перед отправкой на прилавки. Только в Севастополе фермеры планируют собрать до 260 тонн персиков.

Ярко-красный румянец уже сверкает на южном солнце. Самое время собирать урожай. Крымские американцы "Редхейвен" и "Кардинал", итальянский "Фаворит", есть здесь "Кремлевский сорт" и "Ветеран": на 50 гектарах – более 10 видов персика.

Сочный – это не только название, но и описание сорта, который вывели селекционеры Никитского ботанического сада. Сейчас это один из самых популярных видов персика у российских аграриев. Неприхотливый, раннего созревания, мякоть белая, на вкус сладкий, с легкой кислинкой. А в аромате чувствуются нотки шоколада.

Нежный фрукт и нежный подход. Чтобы не повредить мякоть, персик берут аккуратно, не надавливая. Зрелость определяют на глаз, чтобы лишний раз не трогать фрукт.

"Допустим, сегодня один сорвали, он поспел. Через день, через два уже другие поспели. И вот обходишь каждое дерево. И собираешь", - рассказывает сборщик персиков Ольга Ли.

Основные ограничения из-за короновирусной инфекции уже отменили. Так что рабочих рук хватает. В саду работают и местные сборщики и приехавшие из других регионов. Сбор начинают рано утром, до наступления жары. Урожай сразу же сортируют и придают ему товарный вид.

"По сортам: один мелкий, другой крупный. В один ящичек мягкий, в другой тверденький. Мягкий сразу кушать, или на рынок. А твердый до Москвы доедет спокойно. До Мурманска даже доедет," – объясняет сборник персиков Сергей Леонисов.

Отличить настоящий крымский персик от привозного визуально практически невозможно. В ящиках они одинаково красивые, все как на подбор.

"Только попробовав, вы поймете, где вкус оригинального персика, либо полуискусственного. Крымский персик в состоянии своей полной спелости более суток без особых условий хранения не хранится. Привозной же персик может неделю полежать на прилавке, не меняя ни товарного вида, ни качества", - рассказывает главный агроном Арсен Ягьяев.

Персиковые сады плодоносят 30 лет. Затем их нужно обновлять. Но это дело затратное. Да еще и молодые деревья дают плоды лишь на 3 год. Теперь отрасль стимулирует государственная поддержка.

"Есть изреженность от 13 до 20 процентов. Потому что года закладки — начиная от 2001, 2006, 2007. Последний год закладки именно по персику на предприятии был в 2011 году. Компенсируем до 80 процентов затрат на закладки многолетних насаждений и на уход в течение трех лет", - говорит директор департамента сельского хозяйства Севастополя Дмитрий Чумаков.

В этом году только в Севастополе планируют собрать до 260 тонн персиков. Большая часть фруктов останется на прилавках полуострова, как один из главных атрибутов крымского отдыха. Но небольшая часть попадет и в крупные торговые сети мегаполисов.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин. "ТВ Центр", Севастополь.

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