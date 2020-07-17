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В Петербурге прошла репетиция парада ВМФ (видео)

12:09
  • пятница
  • 17 июля 2020

Экипажи кораблей выполнили сложное построение

В акватории Невы выстроились боевые корабли - крейсеры, корветы, катера и подводные лодки. В Санкт-Петербурге состоялась репетиция главного парада в честь дня Военно-морского флота, передает "ТВ Центр".

Это уже вторая тренировка за неделю. Экипажи кораблей выполнили сложное построение - прошли под разведёнными пролётами мостов на минимальном расстоянии друг от друга и на одной скорости. В единую линию выстроились новейшие патрульные катера, современные ракетные корабли и противоминные тральщики.

В параде 26 июля в честь дня ВМФ примут участие более 46 военных судов и подводных лодок.

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