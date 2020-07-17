Московский банк "Кузнецкий мост" лишился лицензии

Банк попросил о добровольной ликвидации

Банк России отозвал лицензию на осуществление операций у московского банка "Кузнецкий мост".

Причиной послужило ходатайство акционеров банка о добровольной ликвидации кредитной организации, говорится в сообщении ЦБ.

Соответствующий приказ подписан 17 июля 2020 года. Согласно данным регулятора, у банка достаточно имущества для удовлетворения требования кредиторов.

"Кузнецкий мост" занимал 362 место в банковской системе России, являлся участником системы страхования вкладов.

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