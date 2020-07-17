ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Площадь лесных пожаров в Югре превысила 14 тысяч гектаров

11:36
  • пятница
  • 17 июля 2020

Проверять тушение пожаров приехал глава МЧС

Более ста возгораний удалось потушить за сутки в Ханты-Мансийском автономном округе. Это данные "Авиалесоохраны". Огонь охватил свыше четырнадцати тысяч гектаров. И по-прежнему угрожает городу Советский. Чтобы лично проверить ситуацию в регионе, в Югру прибыли главы МЧС и Минприроды.

Густой дым продолжает клубиться над лесами Югры. Правда, за минувшие сутки часть пожаров удалось потушить. На борьбу с огнем вышли 14 тысяч спасателей. Вблизи города Советский по-прежнему непростая ситуация. Огонь недалеко от жилых домов. Обстановку в округе оценил глава МЧС  Евгений Зиничев. Вместе с руководителями региона и Минприроды он облетел район, охваченный огнем, и пообщался с теми, кто участвует в тушении. Уже сейчас очевидно:  причиной такого массового возгорания, чаще всего, становится банальная человеческая халатность -  неосторожное обращение с огнем, а иногда и умышленные поджоги.

"Говорить, что здесь только природные факторы, нельзя. Также присутствует, безусловно, человеческий  фактор. Мы провели анализ данных с космического мониторинга, сопоставили с лесным планом округа, и он показал, что пожары возникают в основном на арендованных лесных участках  или  в зоне экономической деятельности  человека", - рассказал Зиничев.

С нарушителями правил пожарной безопасности глава МЧС призывает  быть жестче. Правоохранители  уже проводят расследование. Тем временем, тушить огонь  продолжают и в других регионах страны, где действует режим "ЧС в лесах".

В Оренбургской области пламя подошло  вплотную к жилым домам. Справиться с пожарами помогает авиация. Самолеты Ил-76 сбрасывают воду с воздуха.

Непростая ситуация и в Якутии. Площадь возгораний за минувшие сутки увеличилась более  чем на одну тысячу гектаров. Огонь движется в сторону населенных пунктов. Из-за возгораний Якутск окутан плотным смогом. А в Красноярском крае  за сутки удалось потушить 6 из 25 природных пожаров, бушующих в регионе. В Приангарье ликвидировано 8 возгораний из 22. 

Елена Сахно, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Лесные пожары
Лесные пожары
Лесные пожары
Лесные пожары
Евгений Зиничев
Евгений Зиничев
Лесные пожары
Лесные пожары
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.