Площадь лесных пожаров в Югре превысила 14 тысяч гектаров

Проверять тушение пожаров приехал глава МЧС

Более ста возгораний удалось потушить за сутки в Ханты-Мансийском автономном округе. Это данные "Авиалесоохраны". Огонь охватил свыше четырнадцати тысяч гектаров. И по-прежнему угрожает городу Советский. Чтобы лично проверить ситуацию в регионе, в Югру прибыли главы МЧС и Минприроды.

Густой дым продолжает клубиться над лесами Югры. Правда, за минувшие сутки часть пожаров удалось потушить. На борьбу с огнем вышли 14 тысяч спасателей. Вблизи города Советский по-прежнему непростая ситуация. Огонь недалеко от жилых домов. Обстановку в округе оценил глава МЧС Евгений Зиничев. Вместе с руководителями региона и Минприроды он облетел район, охваченный огнем, и пообщался с теми, кто участвует в тушении. Уже сейчас очевидно: причиной такого массового возгорания, чаще всего, становится банальная человеческая халатность - неосторожное обращение с огнем, а иногда и умышленные поджоги.

"Говорить, что здесь только природные факторы, нельзя. Также присутствует, безусловно, человеческий фактор. Мы провели анализ данных с космического мониторинга, сопоставили с лесным планом округа, и он показал, что пожары возникают в основном на арендованных лесных участках или в зоне экономической деятельности человека", - рассказал Зиничев.

С нарушителями правил пожарной безопасности глава МЧС призывает быть жестче. Правоохранители уже проводят расследование. Тем временем, тушить огонь продолжают и в других регионах страны, где действует режим "ЧС в лесах".

В Оренбургской области пламя подошло вплотную к жилым домам. Справиться с пожарами помогает авиация. Самолеты Ил-76 сбрасывают воду с воздуха.

Непростая ситуация и в Якутии. Площадь возгораний за минувшие сутки увеличилась более чем на одну тысячу гектаров. Огонь движется в сторону населенных пунктов. Из-за возгораний Якутск окутан плотным смогом. А в Красноярском крае за сутки удалось потушить 6 из 25 природных пожаров, бушующих в регионе. В Приангарье ликвидировано 8 возгораний из 22.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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