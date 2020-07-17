Путин поручил провести внезапную проверку войск

Запланировано 56 тактический учений

Глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что в России началась внезапная проверка войск ЮВО, ЗВО, а также ВДВ и морской пехоты Северного, Тихоокеанского флотов. По его словам, проверка проходит по поручению российского президента Владимира Путина.

Как пишет ТАСС, во время проверки состоится 56 тактический учений.

В мероприятиях задействуют 150 тысяч человек, 27 тысяч единиц вооружения и военной техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов обеспечения.

Как уточняется, учения необходимы для того, чтобы проверить готовность войск защитить юго-западные рубежи страны.

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