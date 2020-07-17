"Сбережений особых нет": как живет семья Михаила Ефремова

Его жене приходится больше работать

В окружении Михаила Ефремова сообщили, что его супруга Софья Кругликова преподает звукорежиссуру и другие смежные дисциплины в Институте современного искусства, а также в Гнесинке. При этом она подрабатывает, чтобы прокормить троих детей. По слухам, семья готовится к тому, что актеру дадут реальный срок за смертельную аварию в Москве.

"Записывает звезд на студии, берет как саунд-продюсер и режиссер коммерческие проекты, - рассказал источник kp.ru. - Теперь, видимо, подработок будет брать больше - детей кормить ведь надо. А сбережений особых нет".

По словам собеседник портала, Кругликова платит няне, чтобы та сидела с несовершеннолетними детьми. При этом старшая дочь - 16-летняя Вера - уже помогает маме по хозяйству. Дети Ефремова и Кругликовой учатся в математической школе.

Говорят, Михаил Ефремов неоднократно предлагал жене стать домохозяйкой, но та не хотела бросать любимую работу и лишаться финансовой независимости.

Напомним, 8 июня Михаил Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Его иномарка протаранила фургон, которым управлял курьер Сергей Захаров. Мужчина умер в больнице. Ефремова отправили под домашний арест до 9 августа. По слухам, семья погибшего требует от виновника ДТП 40 миллионов рублей.

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