Об опасности предупредят ноги: как распознать приближающийся инфаркт

Медики дали ценный совет

Медики перечислили признаки, по которым можно распознать приближающийся инфаркт миокарда.

Приступ обычно происходит внезапно, но тревожные звоночки можно разглядеть заблаговременно. В первую очередь стоит обратить внимание на кожу, особенно на ногах. В конце дня обязательно нужно тщательно осматривать лодыжки. Синюшный или фиолетовый оттенок кожи, появление сетчатого капиллярного рисунка или желтовато-оранжевых восковых наростов должны насторожить.

Кроме того, признаком приближающегося приступа может быть наличие на коже вмятин. Также на него может указывать на периферический отек, вызванный накоплением жидкости в мягких тканях, пишет "Российская газета".

Чтобы снизить риск сердечного приступа, нужно правильно питаться, регулярно заниматься спортом, следить за режимом сна. "Недосып и переизбыток сна повышают риск развития проблем с сердцем", - подчеркнули эксперты.

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