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Об опасности предупредят ноги: как распознать приближающийся инфаркт

11:32
  • пятница
  • 17 июля 2020

Медики дали ценный совет

Медики перечислили признаки, по которым можно распознать приближающийся инфаркт миокарда.
Как избежать смерти от сердечного приступа

Приступ обычно происходит внезапно, но тревожные звоночки можно разглядеть заблаговременно. В первую очередь стоит обратить внимание на кожу, особенно на ногах. В конце дня обязательно нужно тщательно осматривать лодыжки. Синюшный или фиолетовый оттенок кожи, появление сетчатого капиллярного рисунка или желтовато-оранжевых восковых наростов должны насторожить.

Кроме того, признаком приближающегося приступа может быть наличие на коже вмятин. Также на него может указывать на периферический отек, вызванный накоплением жидкости в мягких тканях, пишет "Российская газета".

Чтобы снизить риск сердечного приступа, нужно правильно питаться, регулярно заниматься спортом, следить за режимом сна. "Недосып и переизбыток сна повышают риск развития проблем с сердцем", - подчеркнули эксперты. 

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