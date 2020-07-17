Песков призвал не расслабляться из-за коронавируса

Тогда все будет хорошо

Кривая заражения коронавирусом в России идет вниз. Тем не менее, расслабляться нельзя. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о возможности второй волны пандемии.

"У нас сокращается каждые сутки количество заболевших. Пусть медленно, но все равно сокращается. Давайте надеяться, что кривая будет и дальше идти вниз. Не расслабляться, думать о своем здоровье и о здоровье своих близких, и тогда все будет хорошо", - сказал представитель Кремля в интервью "Авторадио".

Рассказал Песков и о том, как сам переболел коронавирусом. Он посоветовал в случае недомогания не надеяться на чудо и не запускать болезнь.

"Если температура держится два-три дня, надо каким-то образом делать КТ, чтобы не упустить начало пневмонии. У меня была двусторонняя пневмония и, слава богу, что врачи вовремя ее "схватили". Если запустить, то катастрофически быстро увеличивается объем поражения легких. И они сразу не реагируют на лечение. И главное не допустить того момента, когда вы начнете задыхаться", - сказал Дмитрий Песков.

Он добавил, что лучше коронавирусом не болеть. Однако врачи сейчас стали лучше понимать, что делать и как лечить заболевание.

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