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Отец Фриске оценил шансы Заворотнюк на выздоровление

12:19
  • пятница
  • 17 июля 2020

У его дочери тоже наступала ремиссия

Отец Жанны Фриске рассказал, что актрису Анастасию Заворотнюк, которая борется с раком, лечат лекарством, которое в свое время предлагали его дочери. От этого препарата тогда отказался гражданский муж Фриске - телеведущий Дмитрий Шепелев.
Заворотнюк пошла на поправку: актриса может вернуться в кино

"Хотя нам говорили, что это очень хорошее средство, которое убивает вирусы. Нам предлагал его профессор из Санкт-Петербурга. Нужно было туда ехать, наблюдаться. Но Шепелев не захотел", - рассказал Владимир Фриске.

Он признался, что ситуация с Заворотнюк напоминает ему то, что происходило с его дочерью. Насколько известно, сейчас звезда сериала "Моя прекрасная няня" лечится на дому.

"Трудно сказать, хорошо это или плохо, когда человека отпускают из больницы, - цитирует его sobesednik.ru. - Нам тоже разрешили в какой-то момент побыть дома. Тогда Жанне стало лучше, и на протяжении четырех месяцев все было хорошо. А потом резко наступило ухудшение. И за семь месяцев она ушла. Неизвестно, как будет в случае с Настей".

Владимир Фриске надеется, что новое лекарство поможет Заворотнюк и что актриса со временем вернется на экран. По данным портала, сейчас в состоянии Анастасии Заворотнюк наметилось улучшение, однако о победе над опухолью пока говорить рано.

Напомним, Жанна Фриске умерла в 2015 году.

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