В Кремле рассказали, как новый статус Софии скажется на отношениях России и Турции

Российские туристы только выиграют от этого

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал решение властей Турции вернуть собору Святой Софии в Стамбуле статус мечети.

По словам спикера Кремля, этот факт никак не отразится на отношениях Москвы и Анкары.

"У нас есть официальная позиция государственная, которая заключается в том, что это внутреннее дело Турции. Это "а". И "б": мы все-таки надеемся, что при любом решении наши турецкие партнеры будут учитывать статус Айя-Софии как объекта, который причислен к категории культурного Всемирного наследия ЮНЕСКО", - заявил Песков в интервью "Авторадио".

Он добавил, что российские туристы от смены статуса собора только выиграют. Так как раньше за вход в музей надо было платить, а сейчас он станет бесплатным.

Софийский собор был возведен по приказу императора Юстиниана в VI веке. В конце мая 1453 года он был захвачен турками и превращен в мечеть. В 1934 году Кемаль Ататюрк подписал декрет о придании собору Святой Софии статуса музея.

10 июля 2020 года Госсовет Турции аннулировал решение от 1934 года Власти получили возможность сменить статус собора на мечеть. В РПЦ, ЮНЕСКО и ЕС с сожалением восприняли решение Анкары.

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