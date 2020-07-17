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Меган Маркл бросила любимую собаку ради принца

12:38
  • пятница
  • 17 июля 2020

Пес на дух не переносил жениха хозяйки

Герцогиня Сассекская Меган Маркл ставила в Канаде любимого пса Богарта и завела новую собаку.
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Все дело в том, что Богарт - помесь немецкой овчарки и лабрадора-ретривера - на дух не переносит принца Гарри. Пес никогда не выходил встречать жениха своей хозяйки и постоянно на него рычал.

Когда Меган вышла замуж и переехала в Великобританию, то она не стала брать питомца с собой и отдала его близким друзьям, пишет издание The Sun со ссылкой на анонимный источник, близкий к королевской семье.

Маркл тяжело переживала разрыв с любимцем, Богарт был ее первой собакой. Она взяла его из приюта и растила как ребенка, позволяла спать к кровати, покупала самую лучшую еду. Чуть позже актриса завела бигля по кличке Гай, чтобы Богарту не было скучно в ее отсутствие.

Сейчас Гарри и Меган дружно живут в США с новой собакой - черным лабрадором-ретривером по кличке Оз.

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