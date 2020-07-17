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В Сеть попало свежее фото Джигарханяна с женой

13:12
  • пятница
  • 17 июля 2020

Снимок опубликовал пасынок артиста

Степан Джигарханян, пасынок 84-летнего Армена Джигарханяна, опубликовал в Instagram фото народного артиста. Он сидит на лавочке вместе со своей второй женой - актрисой Татьяной Власовой. 
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Степан, сын Власовой от режиссера Александра Григоряна, живет в США. Время от времени он обменивается с мамой фотографиями. 

"Да, разгар лета в Москве не балует жарой - вывести бы нечто среднее между Лас-Вегасской [там сейчас около 40 градусов тепла - прим. ред.] и Московской температурами - однако моим все нипочем! Главное - вместе и дома!" - написал Степан Джигарханян, выложив свежий снимок родителей. 

Народный артист СССР позирует в кепке и клетчатой рубашке, надетой поверх футболки. Власова надела крупные очки в круглой оправе. Интернет-пользователи заметили, что вторая супруга Джигарханяна выглядит моложе своих лет.

- Солнечные люди, храни вас Бог, - пишут в комментариях. 

- Дай бог им здоровья. Мама мудрая, умная, уважаемая женщина. 

- Я очень люблю вашу маму, она очень грамотная и шикарная женщина. 

- Мама выглядит на фото моложе, чем ранее, очень приятно.  

- До чего же приятно видеть вас вместе, живите долго и не вспоминайте эту проходимку. 

Напомним, что Джигарханян и Власова жили вместе с 1967 по 2015 год. Потом актер женился на своей помощнице Виталине Цымбалюк-Романовской, с которой развелся примерно через год. В 2019 году Власова прилетела из США в Россию, чтобы ухаживать за экс-супругом. "Будем стареть вместе", - сказал Джигарханян. 

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