Песков прокомментировал обвинения Лондона в хакерских атаках по вакцине

Это общемировая проблема

Россия не имеет никакого отношения к хакерским атакам на исследовательские центры в Великобритании, где ведется разработка вакцины от коронавируса.

"Мы сами все время сталкиваемся с попытками совершения киберпреступлений в отношении наших баз. Наши ведомства постоянно отражают эти атаки. Это общая проблема", - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее Национальный центр кибербезопасности Великобритании распространил доклад о том, что Москва предпринимает попытки похищения данный о вакцинах по всему миру.

Песков также отметил, что Россия не имеет никого отношения к вмешательству в выборы в Великобритании в 2019 году, о чем ранее настаивал глава британского МИД Доминик Рааб. Подобные обвинения еще больше ухудшают и без того плохие отношения Москвы и Лондона.

"Это негативно скажется на двусторонних российско-британских отношениях, но здесь, наверное, следует признать, что вряд ли что-то может сделать британская сторона, чтобы еще больше усугубить характер двусторонних отношений", - сказал спикер Кремля.

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