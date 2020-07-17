"У вас зашевелятся волосы": Киркоров раскрыл подробности личной жизни

Певец признался, что практикует секс без обязательств

Певец Филипп Киркоров заявил, что испытывает чувство любви и благодарности к своей бывшей супруге Алле Пугачевой. При этом их семьи не дружат домами, и у них "нет никаких отношений".

"У каждого своя жизнь. Мы не дружим домами, это было бы странно. Но я испытываю к ней чувство любви и благодарности. И она знает, если придёт беда, я всегда помогу. А радости ей есть с кем делить", - заявил он.

В интервью kp.ru ("Комсомольской правде") он признался, что подписан на Примадонну в инстаграме, а она на него нет.

Киркоров также раскрыл подробности своей личной жизни. Он не находится в отношениях, но практикует секс без обязательств.

"Я не связан узами брака. Гуляю, как хочу, и с кем захочу. Может, когда-нибудь я поведаю об этом - и у вас зашевелятся волосы!" - заинтриговал Киркоров.

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