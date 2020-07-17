В Московском зоопарке впервые вылупился птенец птиц-носорогов

Они редко размножаются в неволе

В Московском зоопарке впервые вылупился птенец папуанских птиц-носорогов.

Их еще называют папуанскими калао. Появление птенца – большое событие в зоопарке, так как калао редко размножаются в неволе, сообщается на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на слова директора зоопарка Светланы Акуловой.

"Зоологи постарались создать в вольере условия, близкие к естественным: здесь растут акации, крона которых образует густые заросли. В таких укрытиях калао могут отдохнуть от внимания публики. В природе их дикие сородичи размножаются после сезона тропических дождей, поэтому с ноября по апрель в вольере наших обитателей увеличивали влажность", — рассказала Акулова.

Этот вид пернатых занесен в Международную Красную книгу. Две экзотические птицы родом из Новой Гвинеи прибыли в столичный зоосад в 2015 году, добиться пополнения в семействе удалось лишь спустя пять лет.

После появления на свет малыш жил с матерью три месяца. Он уже сменил пух на взрослое оперение и покинул укромное жилище. Увидеть птицу-носорога можно в павильоне "Дом птиц", расположенном на старой территории зоопарка.

В естественной среде самки размножаются в дуплах деревьев. Изнутри птица практически замуровывает свое жилище глиной, трухлявой древесиной и остатками пищи, а самец через маленькую щель передает ей еду.

Орнитологи столичного зоопарка предложили самке калао в качестве гнезда уютный домик и бочку с небольшим отверстием. Птица предпочла бочку. Сейчас чаще всего все семейство сидит на ветках акаций. Родители до сих пор кормят своего малыша. Питаться самостоятельно птенец начнет примерно через месяц. Из-за слишком короткого языка они не могут кушать с земли. Пернатым приходится подбрасывать еду и подхватывать ее таким образом, чтобы та попала прямо в горло.

Папуанские птицы-носороги обитают в Новой Гвинее, на архипелаге Бисмарка, Соломоновых и Молуккских островах. Предпочитают гнездоваться в густых тропических лесах. Это крупные птицы, длина их тела вместе с хвостом составляет 60–80 сантиметров, а вес может достигать двух килограммов. Большая часть туловища покрыта черными перьями, хвост и щеки белые. У самок оперение на голове черное, у самцов — рыже-коричневое. Отличительной особенностью птиц-носорогов считаются их огромные загнутые книзу клювы с роговыми наростами в виде поперечных складок.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"