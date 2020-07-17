Депутат МГД отметил надежность системы электронного голосования в Москве

Александр Козлов лично убедился в этом

Эксперимент по использованию электронного формата в ходе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию прошёл успешно. Об этом изданию "Аргументы и факты" заявил депутат Мосгордумы Александр Козлов.

По его словам, эксперты отметили надёжность используемых методик защиты его результатов, и депутат лично убедился в этом - Козлов входил в Общественный штаб по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию.

Депутат прокомментировал предложения, связанные с электронным голосованием, которое будет применяться в российской столице 13 сентября на выборах муниципальных депутатов районов Бабушкинский и Марьино.

Электронное голосование на этих выборах будет использоваться наравне с бумажным, отметил Козлов. Он выразил мнение, что благодаря этому явка выше обычной, а очередное тестирование системы убедит скептиков в её прозрачности, удобстве и безопасности.

Депутат МГД также назвал интересным предложение о проведении электронного голосования 3-4 раза в год по общественно-значимым темам местного, районного характера, а не только по политическим вопросам.

Кроме того, Козлов рассказал об инициативе, согласно которой предлагается разделить по срокам электронное и очное голосование.

"Если гражданин захочет проголосовать досрочно, то он сможет это сделать онлайн, и в этот период нельзя будет голосовать по бюллетеням. А в день голосования оно будет доступно только в традиционной форме", - сказал он и отметил, что это поможет избежать провокаций и технических сложностей.

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