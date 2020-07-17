Депутат МГД намерена лично проконтролировать возобновление работ по программе капремонта

На особом контроле - адреса, где откладывать работы уже нельзя

Работы по капремонту, которые возобновились в столице после снятия ограничений, требуют внимательного общественного контроля. Такое мнение высказала депутат Мосгордумы Елена Николаева. Вместе с Народным контролем она намерена провести рейды на юго-востоке Москвы.

"На три месяца все работы были поставлены на паузу. Период возобновления работ будет сложным: сейчас подрядчики заканчивают расконсервацию на объектах, выводят персонал на работу. Им предстоит в сжатые сроки сделать то, что было упущено за период ограничений. В это время особенно возрастает роль общественного контроля. Спешка не должна сказываться на качестве", - заявила депутат агентству "Москва".

Николаева отметила, что капремонт – это то, чего люди ждали по нескольку десятков лет. На особом контроле адреса, где объем работ большой, и где откладывать уже нет никакой возможности.

"Например, это дом по ул. Мариупольская, 4. Он построен до войны, имеет деревянные перекрытия, часть инженерных коммуникаций проходят в стенах. Ремонта жители ждали много лет, и подрядчики должны понимать - халтурить не будет никакой возможности", - заявила депутат.

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