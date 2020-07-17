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Последствия мощного потопа в Ростове-на-Дону сняли на видео

14:37
  • пятница
  • 17 июля 2020

Из-за удара стихии город буквально ушел под воду

Мощный ливень в Ростове-на-Дону. Из-за удара стихии город буквально ушел под воду. Затоплены улицы, тонут автомобили. По прогнозам синоптиков, сильный дождь и гроза ожидаются и сегодня. Объявлено штормовое предупреждение.

Жители Ростова-на-Дону только начали привыкать к жаре за тридцать. Отсюда и сарказм авторов подобных видео. Вчера сверху было солнце - сегодня под ногами вода. Неожиданный сюрприз, даже несмотря на то, что накануне областное управление МЧС предупреждало о дождях и усилении ветра.

С таким дождём ливневая канализация справиться оказалась не в силах. Дороги превратились в реки такой глубины, какой высоты бордюр. В низинах припаркованные машины уходили под воду практически полностью. Мимо автомобильных крыш гордо проплывали мусорные баки. Местами в Ростове вместе с дождём прошёл град. Порывы ветра достигали двадцати метров в секунду. Метеорологи прогнозируют - такая погода может простоять в регионе вплоть до утра субботы. На западе города, наиболее пострадавшем от ливня, была нарушена работа общественного транспорта. В зоне подтопления оказалось шесть социально значимых объектов.

Подробности смотрите в репортаже Дмитрия Гусева.

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