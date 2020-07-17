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Пригожин "обмыл" красный диплом дочери в ресторане

14:05
  • пятница
  • 17 июля 2020

Он показал фото за столом

Елизавета, младшая дочь музыкального продюсера Иосифа Пригожина, закончила учебу в престижном швейцарском вузе College du Leman.  
Бывшую жену Иосифа Пригожина выселили из квартиры

Пригожин опубликовал в Instagram фото, где он сидит за столом вместе с дочкой и женой - певицей Валерией. "Отметили диплом. Наша девочка с отличием окончила университет. Гордимся", - написал продюсер.

"Обмыть" столь радостное событие они решили в ресторане неподалеку от Арбата. Правда, алкоголь они заказывать на стали, ограничившись водой и соком.  

Когда одна из подписчиц поинтересовалась, во сколько Пригожину обошелся диплом дочки, он ответил: "Желание подколоть зашкаливает, прям плохо некоторым, когда другим хорошо". 

В последнее время Иосиф Пригожин часто попадает в скандалы. То со Шнуром поругается, то денег у государства попросит, а потом якобы задумается о покупке шикарного особняка… Продюсер признается, что перестал читать о себе новости, чтобы не портить настроение. 

Напомним, что первая жена родила Пригожину сына Дмитрия и дочь Данаю. Вторая супруга подарила ему дочь Елизавету.  

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