Помогавшие Туве бороться с коронавирусом врачи вернулись в Москву

Они помогали в стационарах и делились опытом

В Москву из Тувы вернулись столичные врачи. Медики помогали региональным коллегам в условиях распространения коронавируса.

Мультидисциплинарную медицинскую бригаду вошли не только врачи, но и младший медицинский персонал. Они не только делились опытом, но и непосредственно работали в стационарах с тяжелыми и среднетяжелыми пациентами. В Туву из Москвы также было доставлено медицинское оборудование, которое сразу включили в работу.

"Та помощь, которую оказал Сергей Семенович Собянин и город Москва, для Тувы оказалась, мне кажется, бесценной. Это оборудование тут же включилось в работу: компьютерные томографы, концентраторы кислорода, которые мы привезли из последних временных рекомендаций. Мы коллег научили, показали, как все это работает", - рассказал заместитель главного врача по филиалу для лечения коронавирусной инфекции городской клинической больницы №67 им. Л.А. Ворохобова г. Москва Константин Покровский.

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