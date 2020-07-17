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Собянин поблагодарил ветеранов-участников Сталинградской битвы

15:06
  • пятница
  • 17 июля 2020

78 лет назад началась одно из крупнейших сражений ВОВ

Мэр Москвы Сергей Собянин напомнил о юбилее начала Сталинградской битвы. 78 лет назад началась одно из крупнейших сражений Великой Отечественной войны.

На своей странице во "ВКонтакте" глава города написал, что от поражения на Волге захватчики так и не оправились. Красная армия перешла в масштабное наступление, которое завершилось полным разгромом фашистов.

На полях Сталинграда погибли почти 480 тысяч наших бойцов. Мэр Москвы предложил почтить память погибших и поблагодарил ветеранов.

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