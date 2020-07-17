ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Качество воды в Москве-реке улучшилось в последние годы

15:10
  • пятница
  • 17 июля 2020

За ее состоянием следят ежедневно

Качество воды в Москве-реке и ее притоках значительно улучшилось за последние пять лет. Ежедневно за ее состоянием следит команда теплохода "Экопатруль".

В день судно проходит около ста километров пути, одновременно собирая пробы с помощью специальных насосов и анализируя воду на содержание минеральных и химических веществ. Кроме того, специалисты тщательно осматривают берега, ищут различные загрязнения и проверяют грунт со дна реки. О сомнительных результатах сразу сообщают в Департамент природопользования.

"На место приезжает уполномоченный инспектор природопользования и охраны природы и проводит уже все соответствующие мероприятия в рамках компетенции. А "Экопатруль" оказывает необходимое содействие.  Доставляет к месту отбору, отбирает дополнительные пробы и всячески помогают ускорить процесс по выявлению. Но в последнее время таких ситуаций становится все меньше", - заявила начальник отдела мониторинга воды ГПБУ "Мосэкомониторинг" Виктория Мазлова.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Мониторинг качества воды на судне "Экопатруль"
Мониторинг качества воды на судне "Экопатруль"
Мониторинг качества воды на судне "Экопатруль"
Мониторинг качества воды на судне "Экопатруль"
Судно "Экопатруль"
Судно "Экопатруль"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.