Качество воды в Москве-реке улучшилось в последние годы

За ее состоянием следят ежедневно

Качество воды в Москве-реке и ее притоках значительно улучшилось за последние пять лет. Ежедневно за ее состоянием следит команда теплохода "Экопатруль".

В день судно проходит около ста километров пути, одновременно собирая пробы с помощью специальных насосов и анализируя воду на содержание минеральных и химических веществ. Кроме того, специалисты тщательно осматривают берега, ищут различные загрязнения и проверяют грунт со дна реки. О сомнительных результатах сразу сообщают в Департамент природопользования.

"На место приезжает уполномоченный инспектор природопользования и охраны природы и проводит уже все соответствующие мероприятия в рамках компетенции. А "Экопатруль" оказывает необходимое содействие. Доставляет к месту отбору, отбирает дополнительные пробы и всячески помогают ускорить процесс по выявлению. Но в последнее время таких ситуаций становится все меньше", - заявила начальник отдела мониторинга воды ГПБУ "Мосэкомониторинг" Виктория Мазлова.

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