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Участок Сокольнической линии метро закроют на выходные

15:08
  • пятница
  • 17 июля 2020

От станции "Филатов Луг" до "Коммунарки"

17 июля с 11 вечера и до утра понедельника будет перекрыт участок Сокольнической линии метро "Филатов Луг" - "Коммунарка".

Станция "Саларьево" временно станет конечной. Для удобства пассажиров будут запущены бесплатные автобусы. В изменённом режиме линия будет работать как минимум до середины августа. За это время на красной ветке проведут установку бесстыковочного пути, передает "ТВ Центр".

"Дело в том, что этот участок уже был открыт год назад, за продевший год произошла стабилизация пути, элементов верхнего строения пути, и сейчас мы приступаем к последнему этапу, это алюминотермитная сварка. До конца августа будет заварено всего 1200 стыкованных на 15 километров линии. Такие работы возможно проводить только в отсутствии пассажирского движения и когда на линии снято напряжение", - сообщил первый заместитель начальника Московского метрополитена, начальник Дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов.

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